Stiri pe aceeasi tema

- China called on the US to stop “unreasonably suppressing” TikTok, as the app used by 170 million Americans moves to the center of lingering tensions between the superpowers, according to Bloomberg. “The US should respect the market economy and the principle of fair competition,” Commerce Ministry spokesman…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca iși dorește ca maine sa anunțe tot calendarul pe alegeri. Intrebat ce șanse sunt legate de comasarea alegerilor parlamentare cu prezidențiale, Ciolacu a spus ca „foarte mici”. ”Sunt ferm convins ca maine, atat eu, cat si presedintele Nicolae Ciuca, va vom raspunde…

- Tik Tok lanseaza un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Tik Tok va lansa in aplicație un centru electoral in limba locala pentru fiecare dintre…

- Presedintele american Joe Biden a devenit duminica seara utilizator de TikTok, marcand debutul sau pe aceasta retea sociala cu un video de 26 secunde. In ultimii ani, guvernul american – atat precedenta echipa republicana, cat si adminstratia Biden – a criticat in mod ferm aceasta aplicatie de partajare…

- Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, vrea sa desființeze TikTok. The post Vrea sa desființeze TikTok appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Doi conaționali au devenit virali dupa ce au postat pe TikTok un clip in care mananca slanina cu ceapa și beau palinca pe o plaja din Dubai. Aceștia au imparțit cu generozitate carnați, paine și ceapa, transformand plaja intr-o mare masa tradiționala. Sticla de palinca, se pare, nu a fost imparțita…