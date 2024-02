Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți ca prioritatea coaliției PSD-PNL este de a apara Romania de extremism. Afirmația a fost facuta in cadrul evenimentului „Living better with Europe”, cu ocazia intrunirii la București a Biroului grupului social-democrat din Parlamentul European. Marcel…

- Nicolae Ciuca și Lucian Bode vor intra in istoria PNL drept singurii lideri ai formațiunii care au luat decizii imposibil de respectat. Cei doi au semnat, pe 31 ianuarie, in calitate de președinte, respectiv, de secretar general al formațiunii, documentul prin care unor vectori locali importanți li…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se deblocheaza angajarile din Sanatate și Asistența Sociala, astfel ca toate spitalele care au deficit vor putea face angajari. ”Așa cum am promis, deblocam astazi angajarile pentru aproape 8.000 de posturi in Sanatate și Asistența Sociala! Astfel, toate spitalele…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca de vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,8%. „Chiar daca avem in fata un an electoral deosebit de important, mi-as dori sa nu promitem nimic din ceea ce nu putem sa indeplinim. Trebuie sa continuam sa punem Romania si…

- Președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus la Senat un proiect de lege care prevede inasprirea unor pedepse pentru evaziunea fiscala și introducerea unor fapte noi care vor fi considerate evaziune fiscala. ”Scopul primordial al legii este recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, luni dimineața, dupa ședința PSD, despre anunțul facut de ministrul de Interne austriac cu privire la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Ciolacu susține ca solicitarile Austriei nu sunt exagerate”și ca Romania trebuie sa iși intareasca frontierele, dand exemplu…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca relanseaza ideea comasarii unor alegeri anul viitor, deoarece atatea randuri de scrutine ar fi obositoare pentru alegatori, care se vor simți „satui și uzați”. Cele cinci tururi de alegeri din 2024 sunt europarlamentarele, localele, alegerile generale și cele prezidențiale…

- Procedura obisnuita prin care fostul primar de Baia Mare Catalin Chereches poate fi extradat dureaza intre 30 si 45 de zile, in functie de instanta, a declarat ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Procurorul din Germania susține insa ca instanța la care primarul fugar a facut contestație poate decide…