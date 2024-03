Alianța dintre liberali (membri ai familiei europene PPE) și social-democrați nu cunoaște granițe. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a venit la București pentru Congresul PPE, ocazia cu care a strans relațiile diplomatice atat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, cat și cu Marcel Ciolacu, președintele PSD. Elena Cristea The post Roberta Metsola strange randurile la București (inclusiv cu social-democrații) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .