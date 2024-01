Stiri pe aceeasi tema

- „Avem capacitatea sa ne organizam și avem potențial in alegeri”, spune Nicolae Ciuca in ședința BPN, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea PNL: „Fraților, ori ne ridicam și caștigam toți, ori pierdem toți”!

- Cu adresabilitate catre miniștri PNL, acesta le-a transmis sa continue sa aiba dialog cu mediul asociativ, sindicate pe toate problemele ridicate. Sa manifeste deschidere maxima la dialog și identificarea de soluții pentru toate categoriile socio-profesionale care intampina greutați și urgențe. „E nevoie…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a spus liberalilor, miercuri, in ședința BPN al PNL, ca de modul in care se va organiza partidul pentru alegerie din acest an depinde supraviețuirea formațiunii. ” Tot ce va insemna reușita noastra in alegeri depinde de organizare și atitudine. Din perspectiva mea,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a vorbit despre atitudinea pe care ar avea-o daca ar intra in turul doi la alegerile prezidențiale cu președintele PSD, Marcel Ciolacu: „Sa iți cunoști inamicul mai bine decat pe tine insuți”, a spus Ciuca, intr-un interviu in exclusivitate la DCNews.ro. Nicolae Ciuca…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca relanseaza ideea comasarii unor alegeri anul viitor, deoarece atatea randuri de scrutine ar fi obositoare pentru alegatori, care se vor simți „satui și uzați”. Cele cinci tururi de alegeri din 2024 sunt europarlamentarele, localele, alegerile generale și cele prezidențiale…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca recunoaște ca exista isensiuni intre PNL si PSD in coalitie, dar crede ca toate scandalurile conduc spre o decizie care „asigura stabilitatea si echilibrul tarii”. Ciuca recunoaște ca sunt disensiuni in coaliția de guvernare, dar pune scandalurile pe seama „ideologii,…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…