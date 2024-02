Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri dimineata, ca traficul este restrictionat in doua judete, urmare a protestului transportatorilor si fermierilor. In continuare sunt masini si utilaje parcate pe DN 2, in judetul Ilfov, la Afumati, dar si la Vama Siret. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Un vicepreședinte de consiliu local a aruncat in timpul unei ședințe mai multe grenade, scrie Ukrainska Pravda. Au fost ranite 26 de persoane, dintre care șase sunt in stare grava. Potrivit autoritaților, la ora 11.37 s-a primit un apel la telefonul de urgența privind incidentul ce a avut loc in cladirea…

- Un tanar din Olt s-a stins din viata sub ochii politistilor, dupa ce a inghitit un plic cu cocaina. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Slatina, cand o patrula a oprit un autoturism in care se aflau sase tineri. In timpul controlului corporal, tanarul de 31 de ani, din județul Olt, a inghitit o…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au anuntat, duminica la pranz, ca 162 de persoane sunt blocate in autoturisme, in zapada, pe drumurile din judet, iar peste 200 de pompieri militari pentru a indeparta efectele negative produse de acest cod rosu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca, pana pe 17 noiembrie, 237 de persoane – cetațeni romani și membri de familie ai acestora – au fost evacuate din Fașia Gaza, iar, dintre acestea, 167 sunt cetațeni romani, iar celelalte persoane, membri de familie ai cetațenilor romani, au cetațenie…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

- Un local de tip fast-food din municipiul Cluj-Napoca a venit cu o oferta interesanta de Black Friday: o șaorma gratuita pentru toți clienții. Mii de oameni stau la o coada infernala, blocand un bulevard. In zona și-au facut apariția și polițiștii cu doua mașini cu girofare, iar mai mulți agenți sunt…