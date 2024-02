VIDEO. Atac armat la principalul tribunal din Istanbul. 6 oameni, răniți, iar cei doi atacatori au fost uciși Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters. Turkish police have killed two shooters who attacked a courthouse in Istanbul, in what authorities have labelled […] The post VIDEO. Atac armat la principalul tribunal din Istanbul. 6 oameni, raniți, iar cei doi atacatori au fost uciși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters.

