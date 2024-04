Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile juridica si pentru aparare din Senat au dat, luni, raport comun de admitere asupra unui proiect legislativ care prevede ca un minor de 17 ani care detine permis de conducere categoriile B si BE poate conduce un autovehicul daca este asistat de o persoana care are permis din aceeasi categorie…

- Ierusalimul este in alerta maxima, dupa ce doi indivizi au intrat cu mașina peste credincioși, apropierea sinagogii Romema, in timpul „indepartarii drojdiei” de Paștele evreiesc. Atacatorii au fugit, iar poliția a gasit in vehiculul abandonat un topor și un pistol-mitraliera Carlo, relateaza Yedioth…

- Ierusalimul este in alerta maxima, dupa ce doi indivizi au intrat cu mașina peste credincioși, apropierea sinagogii Romema, in timpul „indepartarii drojdiei” de Paștele evreiesc. Atacatorii au fugit, iar poliția a gasit in vehiculul abandonat un topor și pistol-mitraliera Carlo, relateaza Yedioth Ahronoth.Doua…

- Agentia de stiri afiliata ISIS – Amaq a publicat o filmare explicita care pretinde ca infatiseaza atacul de la vineri de la o sala de concerte din suburbiile Moscovei, inregistrata de unul dintre atacatori, sugerand ca autorii au avut o legatura directa cu ISIS pentru a putea transmite videoclipul,…

- Rusia folosește un agent sarb pentru a se infiltra in instituțiile UE și pentru a raspandi puncte de vedere pro-Kremlin despre invazia sa in Ucraina, potrivit unui document al serviciilor de informații occidentale. Serbian Novica Antic “agent of influence” worked closely with Russia’s security agency,…

- Remus Borza, consilierul președintelui PNL Nicolae Ciuca, incearca sa il propulseze pe Dan Ostahie, patronul grupului Altex, in postura de candidat al coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in contextul in care relațiile de business dintre cei doi nu au fost explicate public sau in interiorul PNL.…

- Autoritațile olandeze au anunțat ca cel putin sase politisti au fost raniti in weekend in confruntari, la Haga, intre grupuri rivale de eritreeni, care au incendiat masini de politie si au aruncat cu pietre in membri ai fortelor de ordine, relateaza AFP. UDARNO! ???? Rat na ulicama Haga gde su se migranti…

- Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters. Turkish police have killed two shooters who attacked a courthouse in Istanbul,…