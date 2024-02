Certificatul RAR Auto-Pass obligatoriu dacă vrei să vinzi o mașină la mâna a doua Certificatul RAR Auto-Pass este un document esențial pentru procesul de vanzare a unei mașini second-hand și va cuprinde informații colectate de la diverși operatori economici implicați in producție, reparații, intreținere și inspecție a vehiculelor rutiere. Ordinul 210/2014, se se aplica de la 1 februarie, aduce lamuriri cu privire la informațiile care trebuie transmise catre RAR […] The post Certificatul RAR Auto-Pass obligatoriu daca vrei sa vinzi o mașina la mana a doua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

