VIDEO. Tragedie evitată la limită. O mașină de pompieri taie calea trenului Tragedie evitata la limita pe calea ferata. Un pompier care conducea o autospeciala a fost la un pas sa fie lovit de tren. Acum, șoferul este cercetat disciplinar. Un barbat a filmat momentul in care șoferul autospecialei forțeaza calea ferata și trece la limita prin fața trenului care venea. Șoferul este acum cercetat disciplinar și […] The post VIDEO. Tragedie evitata la limita. O mașina de pompieri taie calea trenului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante surprinse, marți dimineața, la Campia Turzii. O autospeciala pentru stingerea incendiilor, cu semnalele acustice și luminoase in funcțiune, a fost vazuta traversand riscant trecerea la nivel cu calea ferata.

- Un autocar plin cu copii a fost cuprins de flacari, in Moldova Noua. Autobuzul, in care se aflau 30 de copii, a luat foc in timp ce se afla in trafic. Autocarul in care se aflau copiii care mergeau spre școala a luat foc in timp ce se afla in trafic. Șoferul a fost cel […] The post FOTO. Un autocar…

- Doi frati, de un an si doi ani, au ramas blocati in masina dupa ce mama lor a coborat si a uitat cheile in interior, in Bihor. Femeia a mers sa cumpere medicamente. Cei mici s-au jucat si au blocat portierele. ISU Bihor a anuntat marti ca s-a intervenit pentru salvarea a doi frati care au […] The post…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- Emily Chesterton avea doar 30 de ani cand a suferit un stop cardiac dupa ce, anterior, a mers la medic de doua ori și s-a plans de dureri la nivelul gambelor și dificultați de respirație. Cadrul medical i-a spus ca sufera de anxietate. Emily Chesterton, 30, dies of blood clot, her actress Mother tells…

- Un elicopter turistic, cu sase oameni la bord, s-a zdrobit de o cladire din capitala Columbiei. Pasagerii care mergeau la un restaurant de lux s-au apucat sa isi sune rudele, ca sa isi ia ramas bun. Finalul a depasit, insa, orice scenariu de thriller de la Hollywood. A helicopter carrying tourists has…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…