- Un tanar in varsta de 21 de ani este suspectat ca a produs un accident in judetul Suceava, eveniment in urma caruia un barbat de 26 de ani a murit, soferul fugind de la fata locului. Suspectul a fost gasit doua ore mai tarziu. El era beat si s-a baricadat intr-o locuinta, politistii reusind sa-l […]

- Ierusalimul este in alerta maxima, dupa ce doi indivizi au intrat cu mașina peste credincioși, apropierea sinagogii Romema, in timpul „indepartarii drojdiei” de Paștele evreiesc. Atacatorii au fugit, iar poliția a gasit in vehiculul abandonat un topor și un pistol-mitraliera Carlo, relateaza Yedioth…

- Viorel Teaca, un fost polițist din Sibiu, le-a demonstrat fanilor de pe TikTok cum iți poți pierde permisul, daca dai cu parfum in mașina. ”Ce se intampla daca te oprește Poliția și te pune sa sufli in alcooltest? Ei bine, nu se intampla mare lucru, dar ce trebuie sa știi este ca, daca te dai […] The…

- In jur de 100 de persoane au participat duminica la cautarea unui copil in varsta de noua ani care ar fi plecat intr-o zona impadurita, dupa ce s-a suparat ca a pierdut la un joc. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) au fost sesizati duminica seara de catre o mama cu privire…

- Politistii din Caras-Severin au deschis o ancheta, dupa ce imagini cu un barbat care trage cu un pistol intre blocuri au fost publicate pe o retea de socializare. Imaginile cu tanarul care trage cu pistolul intre blocuri au aparut in mediul online, iar poliția a deschis o ancheta pentru a stabili cine…

- Polițiștii și negociatorii au intervenit joi, 21 martie, in Chiajna, județul Ilfov, unde un barbat de 39 de ani și-a agresat fosta iubita, apoi s-a baricadat si a amenintat ca se arunca de la etaj. Femeia a reușit sa scape și sa anunțe autoritațile, care au reușit sa-l scoata pe barbat din casa dupa…

- Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru cruzimi fața de animale, dupa ce au primit un telefon din partea unor cetațeni care le explicau ca intr-un apartament din Bragadiru se intampla lucruri ciudate. Ajunși acolo, oamenii legii s-au crucit cand au descoperit mai multe animale abandonate,…

- Un numar de 72 de arme de foc si peste 3.000 de piese de munitie au fost confiscate in urma unei perchezitii la domiciliul actorului francez Alain Delon, a anuntat marti Parchetul, care a deschis o ancheta pentru detinere ilicita de arme, informeaza AFP. Actorul in varsta de 88 de ani, grav bolnav,…