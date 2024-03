Stiri pe aceeasi tema

- O masina de raliu a intrat duminica intr-un grup de spectatori in Ungaria, provocand moartea a patru persoane si ranirea a cel puțin șapte, relateaza agenția AP, citata de News.ro.Accidentul a avut loc in timpul unei curse intre orasele Labatlan si Bajot, in apropierea Dunarii, in nord-vestul Ungariei,…

- Patru oameni au murit si alti sapte au fost raniti duminica in Ungaria dupa ce un vehicul care participa la un raliu a iesit de pe traseu si a intrat in spectatori, au anuntat autoritatile, transmite AFP.Accidentul s-a produs intre orasele Labatlan si Bajot din regiunea Komarom Esztergom (nord).Motivele…

- Patru morți și aproximativ 30 de raniți este bilanțul unui accident ce a avut loc duminica la un raliu auto in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil. E posibil ca una din persoanele decedate sa fie un copil. Mai…

- Peste 60 de persoane au fost ucise in atacul terorist de la Crocus City Hall, revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), a anuntat Comitetul de Anchete al Federatiei Ruse, principala institutie de investigatii a tarii. Numarul victimelor ar putea creste, avertizeaza Comitetul, citat de TASS. …

- Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters. Turkish police have killed two shooters who attacked a courthouse in Istanbul,…

- Prim-ministrul Viktor Orban a declarat vineri ca a negociat pana ”in panzele albe” pentru Ungaria inainte de a accepta joi un acord cu UE privind acordarea de noi ajutoare Ucrainei și ca a evitat riscul de a pierde fondurile UE destinate Budapestei, potrivit Reuters. Liderii Uniunii Europene au convenit…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…

- Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți, dupa ce au fost lovite cladiri rezidentiale din Kiev, dar si din sudul si vestul tarii, relateaza AFP si Reuters. „In prezent, 16 persoane…