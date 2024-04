VIDEO. Un noul val de praf saharian a ajuns în România. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta, […] The post VIDEO. Un noul val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii, dar si locuitorii altor orase din Romania, s-au trezit miercuri dimineata cu masinile acoperite de praf saharian, dupa ce un astfel de val a „maturat” tara. Oameni din Tulcea, Constanta, Ialomita, Braila, dar si din alte zone ale tarii si din Bucuresti au postat fotografii. Concentratii…

- Inca un nor de praf saharian a ajuns in Romania. Fenomenul este mai persistent in zonele in care a plouat. De la primele ore ale dimineții, un strat de nisip fin s-a depus pe mașini și pe strazi. Meteorologii spun ca masa de aer incarcata cu particule va persista in prima parte a zilei de astazi și…

- Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta,…

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- Avioane de lupta ale Marii Britanii, staționate in Romania inca din luna martie, au ajutat Israelul sa doboare dronele și rachetele de croaziera iraniene. Șase avioane de lupta Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat pe 25 martie la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care este modificat Codul Rutier, numele sub care este cunoscuta OUG 195/2002. Proiectul este unul vast, cu modificari substanțiale legate in special de creșterea gradului de siguranța a circulației rutiere…

- Pe imaginile surprinse cu o camera de bord se poate observa cum șoferul camionului a pierdut controlul, pe centura Avrigului, a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un autoturism care circula regulamentar. Camionul a cazut de pe viaduct. Impactul a fost devastator – trei oameni au murit pe loc. Tragedia…

- O disputa dintre AUR și PSD care a pornit de la un eveniment electoral din Constanța arata nivelul deplorabil la care a ajuns discursul politic din Romania in 2024. In prim plan sunt George Simion, liderul AUR, și Felix Stroe, senator și lider al PSD Constanța. Esența gandirii și exprimarii politice…