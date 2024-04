Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, susține candidatura lui Mihai Anghel, primarul Snagovului, pentru un nou mandat. „Snagovul ramane pe maini bune”, spune președintele CJ Ilfov, care menționeaza cateva dintre realizarile actualului edil de la Snagov: zeci de proiecte cu finanțare…

- In contextul marcarii Zilei Internaționale a Animalelor fara Stapan, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a transmis un apel puternic pentru adoptarea responsabila a animalelor și promovarea sterilizarii pentru controlul populației de strada. Cu o casa plina de animale adoptate, președintele…

- Proiectul „Coloreaza-ți Viitorul” aduce un aer nou in școlile din Ilfov, prin arta și culoare. Sub coordonarea arhitectului-șef Olivia Oprescu și cu sprijinul Fundației Ilfov Impreuna, proiectul stimuleaza creativitatea elevilor, le cultiva iubirea pentru frumos și, mai important, le intensifica curiozitatea…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a vorbit despre primul pod construit in județul Ilfov in ultimii 20 de ani! Este un proiect cu care se mandrește, mai ales ca a fost dat in folosința cu 6 luni mai devreme decat era estimat. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma…

- Sute de voluntari s-au mobilizat sambata in Padurea Pustnicu din Pantelimon, pentru a participa la o acțiune de impadurire organizata de Consiliul Județean Ilfov. 17.000 de puieți de stejar, frasin, tei argintiu și sanger au fost plantați pe o suprafața de 2,5 hectare, cu sprijinul Primariei Pantelimon…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind…

- Primaria Vidra, in parteneriat cu DGASPC Ilfov și echipa Consiliului Județean Ilfov, a depus cu succes un proiect destinat primului centru de zi pentru copiii cu dizabilitați din județ. Construcția acestuia va avea loc in localitatea Vidra. Odata construit, acesta va oferi servicii specializate pentru…

- Consiliul Județean Ilfov anunța startul lucrarilor pentru construcția unei sali moderne de intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Județean de Urgența Ilfov. ”Ce inseamna sala moderna? Concret, va fi dotata cu un sistem nou in Romania, unul pentru sterilizarea cu lampi ultraviolete de tip C, cu…