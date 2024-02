Primul centru pentru recuperarea copiilor cu dizabilități, în Ilfov Primaria Vidra, in parteneriat cu DGASPC Ilfov și echipa Consiliului Județean Ilfov, a depus cu succes un proiect destinat primului centru de zi pentru copiii cu dizabilitați din județ. Construcția acestuia va avea loc in localitatea Vidra. Odata construit, acesta va oferi servicii specializate pentru toți copiii cu nevoi speciale din zona. Scopul centrului este acela de a crea un mediu prietenos și stimulativ, care sa incurajeze integrarea și dezvoltarea copiilor. Echipa de specialiști va oferi suport in diferite domenii pentru a facilita adaptarea copiilor și pentru a le oferi șanse egale in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

