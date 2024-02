Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut un anunț entuziast privind lansarea Consiliului Consultativ al Copiilor, o inițiativa colaborativa intre Primaria Capitalei și UNICEF. Intr-o postare recenta, edilul a declarat ca 20 de copii cu varste cuprinse intre 11 și 17 ani vor fi selectați pentru a face parte din acest consiliu, care va avea un rol consultativ in procesul decizional al orașului. ”Imi doresc ca Bucureștiul sa devina Localitate Prietena a Copiilor, un loc in care drepturile lor sunt respectate, iar nevoile și prioritațile celor mai tineri cetațeni sa se regaseasca in deciziile pe care…