Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea reacționeaza la propunerea lui Robert Negoița de a desființa Primaria Capitalei. Fostule edil vine cu argumente și susține ca transferarea atribuțiilor catre sectoare, nu se poate realiza nici legal și nici practic. Mai mult, acest lucru ar implica schimbarea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta luni ca noua santiere sunt deschise in prezent in toate cele 6 sectoare ale orasului pentru modernizarea retelei de termoficare”9 santiere sunt deschise in prezent in toate cele 6 sectoare ale orasului pentru modernizarea retelei de termoficare. In total, 77…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, duminica, faptul ca in cursul acestui an pe strazile Capitalei vor circula o suta de tramvaie noi, o suta de troleibuze si noi si o suta de autobuze electrice, potrivit news.ro.„In 2024 toate cele 100 de tramvaie noi, 100 de noi troleibuze si 100 de…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a transmis marți, 16 ianuarie, ca nu a acceptat cererea protestarilor de a veni cu 15.000 de utilaje grele in Piața Victoriei. Tractoare, camioane, alte utilaje agricole și chiar macarale ar fi vrut sa aduca in fața Guvernului protestatarii și sa le țina acolo 4 zile.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta luni ca, dupa un an de blocaje, CNSC a dat castig de cauza Primariei Capitalei in procedura de achizitie a studiului de fezabilitate pentru Sistemului de Semaforizare Inteligenta din Capitala, iar contractul va fi semnat in perioada urmatoare. El precizeaza ca…

- Presedintele PNL Bucuresti l-ar lasa corigent pe Nicusor Dan: Nu i-as da nota de trecerePresedintele PNL Bucuresti Sebastian Burduja a fost intrebat ce nota i-ar da lui Nicusor Dan pentru intreaga activitate in fruntea Primariei Capitalei si a afirmat ca nu i-ar da nota de trecere. Burduja a mai…

- Sebastian Burduja a fost intrebat, sambata la o televiziune de știri, daca se pregateste pentru o candidatura la Primaria Capitalei in 2024 si ar intra in lupta cu Nicusor Dan. „Cu siguranta sunt pregatit sa-mi asum aceasta lupta si nu as fi acceptat provocarea de a fi presedintele filialei Bucuresti…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi despre finalizarea statiei de epurare de la Glina ca este un moment important pentru mediul din Bucuresti si din Romania si ca, dupa 48 de ani de la inceperea acestui proiect, in sfarsit putem sa spunem ca Bucurestiul are o statie de epurare care trateaza…