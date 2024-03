Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu-l mai vrea deloc pe Nicușor Dan in fruntea Primariei Capitalei ”pentru ca nu are aptitudini de administrare”. Premierul Marcel Ciolacu a exprimat opinia ca Nicusor Dan , actualul primar al Capitalei, a ratat oportunitatea de a aduce imbunatațiri in viața bucureștenilor timp de patru ani, diin cauza ca nu are aptitudini pentru administrare. In acest sens, Ciolacu a sugerat ca este necesar sa fie inlocuit și ca Coaliția va identifica un candidat ideal, acceptat atat de PSD, cat și de PNL, pentru a-l infrange pe actualul primar. „Cred ca domnul Nicusor Dan și-a…