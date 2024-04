Compania chineză de modă rapidă Shein a intrat sub incidenţa legilor dure ale UE privind conţinutul online, odată cu creşterea numărului utilizatorilor Companiile cu peste 45 de milioane de utilizatori sunt considerate platforme online foarte mari (VLOP) in temeiul legii serviciilor digitale a UE (Digital Services Act – DSA) a UE, carora li se cere sa faca mai mult pentru a lupta impotriva continutului ilegal si daunator, precum si a produselor contrafacute de pe platformele lor. Retailerul online a anuntat recent ca are 108 milioane de utilizatori activi lunar in UE. ”Dupa desemnarea de astazi ca VLOP, Shein va trebui sa respecte cele mai stricte reguli din DSA in termen de patru luni de la notificarea sa (adica pana la sfarsitul lunii august… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

