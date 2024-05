Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri ca este socat sa afle de faptul ca premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impuscat si ca ii doreste insanatosire completa si rapida.

- Un barbat a impușcat și ranit doi ofițeri de poliție la Paris dupa ce a pus mana pe una dintre armele ofițerului. El era reținut la o secție de poliție, a declarat vineri șeful poliției din Paris, Laurent Nunez.Incidentul a avut loc joi seara, potrivit Reuters . Poliția l-a arestat inițial pe barbat.…

- O tanara data disparuta in urma cu o saptamana a fost gasita moarta. Ana-Maria era insarcinata in șase luni și a vorbit cu iubitul ei, Ion, cu puțin timp inainte sa fie luata cu mașina la ocazie. Principalul suspect este șoferul, cunoscut in comunitate ca un om agresiv.

- Deznodamant cumplit in cazul micuței Danka, fetița de 2 ani data disparuta inca de saptamana trecuta și cautata cu disperare inca de atunci. Cazul a ținut cu sufletul la gura intreaga Serbie, dar nu numai. Toata lumea spera ca micuța va fi gasita in viața și ca se va intoarce la familia ei. Din pacate,…

- Tinerii de 26 și respectiv, 27 de ani au fost condamnați la 7 și 8 ani de inchisoare pentru ca au batut și violat o tanara cu dizabilitați mintale. Cazul a avut loc pe data de 17 septembrie 2023, intr-un sat din nordul țarii. Procurorii nu sunt de acord cu sentința și o vor contesta cu apel.

- Tanara din Mihalț, transportata la spital dupa ce a fost batuta de fostul soț, intr-un magazin. Dosar penal pe numele barbatului O femeie din Mihalț a fost agresata de fostul soț, intr-un magazin din localitate. Barbatul a lovit-o pe femeie, iar in urma agresiunii a fost nevoie ca aceasta sa fie transportata…

- Elevul de clasa a VIII-a din Targu Mureș, care a agresat diriginta și a fost reținut pentru 24 de ore de catre poliție, a fost eliberat și se poate intoarce in școala, deși atacul sau a avut consecințe grave, trimițand-o pe profesoara agresata la spital. Desi cadrele didactice de la liceul adolescentului…

- Ancheta in cazul barbatului gasit decedat intr-un apartament din Alba Iulia. Ușa era inchisa pe interior. Precizarile Poliției Se fac cercetari in cadrul unui dosar de ucidere din culpa, in cazul barbatului de 49 de ani gasit decedat, luni, in apartamentul in care locuia la Alba Iulia. Potrivit IPJ…