Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala face dezvaluiri detaliate privind identitatea barbatului care l-a impușcat pe premierul Slovaciei, Robet Fico. Juraj Cintula, autorul atacului, este un barbat de 71 de ani, cunoscut ca scriitor și activit politic.

- Caz șocant intr-o comuna din Galați. Un baiat de 10 ani a fost batut crunt pentru ca ar fi speriat un cal. Cand au aflat, proprietarii animalului s-au gandit sa-i aplice minorului o "corecție", cu biciul. In urma loviturilor primite, copilul a ajuns in stare grava la spital. Agresorii, care sunt rude…

- Un baiat, de 10 ani, dintr-o comuna din județul Galați, a fost batut cu biciul de doi barbati din familie, suparati ca le speriase calul. Copilul si un prieten al lui au mers pe camp și au speriat calul cu un șarpe mort. Proprietarul calului a aflat și a vrut sa-l pedepseasca pe baiat. Luni, copilul…

- Un copil de 11 ani a fost batut cu biciul de doi sateni din județul Galați. Cei doi agresori, de 32 și 61 de ani, au fost reținuți de Poliție. Baiatul are numeroase leziuni la nivelul corpului și capului

- Narcis a fost victima unui barbat periculos, care l-a batut crunt in apropierea unui club și l-a lasat mutilat pe viața. La trei ani de la ororile prin care a trecut, tanarul vrea sa se faca dreptate, iar agresorul sau sa plateasca pentru ce a facut. Narcis și mama lui au facut declarații ingrozitoare.

- Un adolescent de 15 ani a ajuns miercuri dupa-amiaza la spital, dupa ce a fost batut crunt de alți doi adolescenți. Incidentul s-a petrecut in municipiul Bistrița, pe Calea Moldovei. „Doi minori de 15, respectiv 16 ani au atacat un alt tanar de 15 ani, lovindu-l foarte agresiv in plina strada, in zona…

- Caz halucinant in Galați! Cinci frați au trecut prin chinuri groaznice, din cauza bunicii lor. Au fost batuți crunt, iar ani de zile au fost hraniți cu mancare de pisici. Fratele mai mare ar fi sesizat autoritațile, insa nu ar fi fost salvați de nimeni. Copilul a facut declarații badureroase.

- Potrivit martorilor, individul i-a distrus femeii telefonul, apoi a inceput sa o loveasca pana cand aceasta a cazut la pamant. Cațiva oameni aflați in zona i-au sarit acesteia in ajutor. Polițiștii au fost chemați de urgența la fața locului, iar victima le-a marturisit ca barbatul a amenințat-o in urma…