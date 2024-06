Stiri pe aceeasi tema

- Editurile din Romania pot obține granturi IMM de cate 10.000-50.000 EUR pentru proiecte de dezvoltare a carților electronice, in format scris sau audio, precum și de realizare a unor vloguri de promovare a cititului, printr-o noua linie de fonduri europene pentru care s-au decis regulile și perioada…

- Microintreprinderile (sub 10 angajați) pot obține granturi de cate 25.000-300.000 EUR pe proiect pentru investiții in cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, in domenii variate, de la sali de fitness, service-uri și spalatorii auto pana la IT, cabinetele medicale și brutarii, printr-o linie de…

- Incepand cu data de 29 iulie 2024, firmele care vor face investiții mari in Romania vor putea depune cereri de finanțare la Ministerul Finanțelor pentru a avea șanse la ajutoarele de stat din cadrul schemei de finanțare de 450 milioane EUR in total, instituite prin HG 300/2024, a informat, marți, MF,…

- Investiții fara precedent in sistemul de invațamant din Alba Iulia, prin PNRR. Proiecte finanțate cu peste 85 de milioane de lei din fonduri europene Investiții fara precedent in sistemul de invațamant din Alba Iulia, prin PNRR. Proiecte finanțate cu peste 85 de milioane de lei din fonduri europene…

- Prin dispozitia nr.340 a presedintelui CJ Constanta s au constituit comisiile de evaluare si pentru solutionarea contestatiilor pentru evaluarea de proiecte privind acordarea de fonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general pe anul 2024 pentru domeniul…

- S-a anunțat perioada in care microintreprinderile vor putea cere granturile de cate 20.000-200.000 EUR pentru investiții in 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in cadrul Programului REGIO Sud-Est, finanțat din fonduri europene.

- Fermierii romani vor putea obține ajutoare cu valori maxime de cate 350.000-1,5 milioane EUR pe proiect, sa-și achiziționeze tractoare, combine și alte utilaje și echipamente agricole, in cadrul unei noi linii de finanțare europeana care urmeaza sa se lanseze in cadrul Programului Naționale de Dezvoltare…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania incep, in martie 2024, sesiunea de inscrieri la fondurile europene de cate 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru digitalizare, conform ghidului oficial al solicitantului, in cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliența…