Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a ramas incarcerata intr-un autovehicul implicat intr-un accident rutier pe raza localitatii Remetea Mare, marti dupa-amiaza, a fost transportata la spital in stare de constienta si alte doua victime au fost evaluate medical la fata locului, refuzand transportul la spital.

- Pompierii Detașamentului „Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare au fost alertați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Satu Nou de Jos. La locul evenimentului s-au deplasat echipajul de descarcerare, 1 echipaj de prim ajutor SMURD și 3 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean.…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc sambata dimineața pe DN 79 (Arad-Oradea), in apropiere de localitatea Zimand Cuz,... The post Accident rutier pe DN 79, in apropiere de Zimand Cuz. O femeie a ramas incarcerata in mașina appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in comuna Cateasca, satul Coșeri, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, unui dintre vehicule s-a rasturnat. Au intervenit pompierii de la Detașamentul Bradu cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD de prim ajutor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Sanpaul, județul Cluj, a avut loc un accident rutier intre doua autoutilitare și un autoturism, soldat cu ranirea a trei persoane, dintre care una este incarcerata. Traficul…

- In jurul orei 16:30, la ieșirea din Pancota spre Seleuș a avut loc o tamponare intre doua autoturisme, despre care inițial s-a constatat ca nu... The post Accident cu patru victime, printre care un bebeluș, la ieșirea din Pancota spre Seleuș appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un accident rutier a avut loc luni, 18 martie, la ieșire din localitatea Andrei Șaguna, in evenimentul rutier fiind implicate un autoturism și un camion.... The post Doua victime in urma unui accident produs intre un autoturism și un camion, la ieșire din Andrei Șaguna appeared first on Special Arad…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma pe DN 79 Arad-Oradea, la ieșirea din localitatea Andrei Șaguna. Un autoturism s-a lovit de un TIR. „Accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren, pe DN 79, la ieșirea din localitatea Andrei Șaguna. Intervin pompierii militari…