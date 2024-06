VIDEO: Ploaie cu gheață la Cașin Ieri, Cașinul a fost lovit de o ploaie cu gheața spectaculoasa și neașteptata! In acest video captivant, veți putea vedea imagini impresionante cu grindina cazand cu forța, transformand peisajul intr-un tablou de iarna in mijlocul verii. Natura iși arata puterea și frumusețea, intr-un fenomen meteorologic rar intalnit. Video: Ely Elena Articolul VIDEO: Ploaie cu gheața la Cașin apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

