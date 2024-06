Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna Frumusica este cercetat penal pentru dare de mita dupa ce ar fi incercat sa le ofere unor politisti de circulatie 1.650 de lei pentru a nu fi sanctionat, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de Directia Generala Anticoruptie (DGA). Potrivit sursei citate, tanarul a…

- Doua persoane sunt cercetate, dupa ce au incercat sa mituiasca cu 700 de euro politistii de frontiera de la Nadlac pentru ca acestia sa le permita sa introduca ilegal in Romania un TIR incarcat cu 15 tone de diverse bunuri pentru care nu aveau documente, potrivit news.ro

- Un autoturism in care se aflau doi barbați – unul cetațean roman, iar celalalt moldovean – și 9 migranți a fost implicat intr-un incident rutier,... The post VIDEO. Doi barbați, calauzele a 9 migranți, descoperiți ascunși in podul unei case din Peregu Mare dupa ce au incercat sa fuga de polițiștii de…

- Un autoturism in care se aflau doi barbați – unul cetațean roman, iar celalalt moldovean – și 9 migranți a fost implicat intr-un incident rutier,... The post VIDEO. Doi barbați, calauzele a 9 migranți, descoperiți ascunși in podul unei case dupa ce au incercat sa fuga de polițiștii de frontiera appeared…

- Un cetațean strain a incercat sa corupa o polițista de frontiera, oferind o suma de bani, pentru ca ultima sa ii faciliteze autorizarea trecerii frontierei de stat, in lipsa asigurarii obligatorie de raspundere auto externa Carte Verde, pentru ansamblul rutier condus.

- Doua persoane, tata si fiu, din judetul Mures au fost retinute ieri, 3 aprilie a.c.. pentru cercetari privind savarsirea infractiunii de dare de mita, dupa denuntul a doi politisti din cadrul unei sectii de politie a Inspectoratului de Politie al Judetului Mures.Potrivit DGA, in data de 2 aprilie 2024,…

- Un cetațean al Ucrainei a incercat sa mituiasca o polițista de frontiera, pentru a-i facilita ieșirea din Republica Moldova cu un ansamblu rutier, fara sa dețina toate actele necesare. Cazul a avut loc ieri, la punctul de trecere a frontierei Sculeni.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Costești efectueaza cercetari in privinta unui moldovean care deținea un permis de conducere cu insemnele autoritaților din R. Moldova, care era fals. La 6 martie 2024, in jurul orei 15:30, in Punctul de Trecere a Frontierei Costești,…