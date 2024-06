O bancă trage un semnal de alarmă: Se înmulțesc fraudele prin apeluri telefonice. Cum se folosesc escrocii de vocea victimelor Conform avertismentului emis de banca, atunci cand un numar necunoscut ne apeleaza, trebuie sa fim atenți și sa nu raspundem automat. Mai mult, trebuie sa nu furnizam niciun fel de informații personale și nu confirmam orice solicitare.Infractorii, subliniaza banca, pot utiliza raspunsurile afirmative obținute prin telefon pentru a clona vocea victimelor. Aceștia pot chiar adresa intrebari subtile, incercand sa extraga informații suplimentare prin intermediul apelurilor telefonice, sub pretextul unor solicitari bancare sau comerciale. Rețeta pentru coniacul de casa, așa cum il faceau bunicii noștri.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele decenii, tataneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. In Elveția, țara cu cea mai mare tradiție in domeniul medicamentelor din plante, mai bine de jumatate din preparatele externe produse in ultimul deceniu au fost pe baza de tataneasa. Industria cosmetica folosește…

- Romanii aflați in febra cumparaturilor de sarbatori trebuie sa fie atenți sa nu cada in plasa infractorilor cibernetici. Acești se adapteaza scenariile profitand de graba, neatentia si entuziasmul cumparatorilor. „Este esential sa ramaneti la curent cu cele mai recente amenintari, deoarece sarbatorile…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica – DNSC vine, miercuri, cu o atentionare pentru cei care fac cumparaturi online, aratand ca infractorii cibernetici folosesc frecvent zilele de sarbatoare pentru a-si mula scenariile pe noul context, profitand de graba, neatentia si entuziasmul cumparatorilor,…

- „Este esential sa ramaneti la curent cu cele mai recente amenintari, deoarece sarbatorile vin impreuna cu riscuri de frauda online. Infractorii cibernetici folosesc frecvent zilele de sarbatoare pentru a-si mula scenariile pe noul context, profitand de graba, neatentia si entuziasmul cumparatorilor”,…

- Cu toate acestea, exista numeroase alternative care pot inlocui ouale in rețete, fara a compromite textura sau gustul preparatelor. Aceste substituenți nu numai ca sunt eficienți, dar adauga adesea și valoare nutritiva suplimentara mancarurilor.Iata cateva dintre cele mai populare și eficiente opțiuni…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou mod de escrocherie prin apeluri telefonice – „Spoofingul”: „Acesta este o forma de inșelaciune, in care atacatorii se folosesc de tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a-și masca numarul real de telefon, facandu-l sa apara ca și cum ar fi un numar legitim…

- Dan Helciug, solistul trupei Spitalul de Urgența, ne ofera o rețeta delicioasa de crap, pentru zilele cu dezlegare la pește din Postul Paștelui. El ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și care este ingredientul secret care ii da mancarii savoare, un gust aparte, dar și de la cine a preluat…

- Ingrediente: HUMMUS: 1 conserva mica de naut fiert 2 catei de usturoi 2 linguri de ulei de masline 2 linguri de tahini (pasta de susan) 1 lingurita de sare 1 lingurita de piper macinat sucul de la o jumatate de lamaie Se scurge nautul din conserva, pastrand lichidul. Adaugati intr-un blender ingredientele…