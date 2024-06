Stiri pe aceeasi tema

- ​Uzina HORSE Romania de la Mioveni va incepe producția motorului HR12, de 1,2 litri, care va echipa noul Duster, a anunțat compania. Renault anunța in 2022 o scindare, pentru a deveni mai eficienta, iar HORSE este una dintre companiile ce au rezultat din scindare. O parte dintre activitațile de la Dacia…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și comisarul european pentru locuri de munca și drepturi sociale, Nicolas Schmit, au vizitat Uzina Dacia din Mioveni, județul Argeș. In cadrul vizitei, cei doi oficiali s-au intalnit cu Jean Andre Barbosa, vicepreședinte pentru afaceri…

- Te-ai gandit vreodata ca o melodie poate produce accidente rutiere? Se pare, insa, ca exista o piesa extrem de celebra, care atrage numai evenimente neplacute celor de la volan. Se spune ca te distrage de la condus și ajungi sa ai parte de incidente extrem de neplacute. Muzica te distrage la volan Pentru…

- Astazi, Lana Flor, clarvazatoarea auto cu o abordare neconvenționala a recenziilor auto, ne vorbește despre incomparabilul GEELY Monjaro. Modelul emblematic GEELY Monjaro continua cu incredere sa faca furori printre pasionații de automobile. In recenzia sa auto amanunțita, Lana Flor a dezvaluit nu numai…

- Alexandru Alexandrov, unul dintre cei mai influenți antreprenori din peisajul post-decembrist al Romaniei, s-a stins din viața dupa o lupta indelungata cu o boala cronica. Cunoscut ca fiind „parintele" companiei Alex, el a fost o figura emblematica in ind

- ANAF pașește hotarat intr-un teritoriu pana acum adesea neglijat și ocrotit: sectorul automatelor comerciale. Este o mișcare așteptata și cu impact dublu. Autoritatea fiscala introduce noi reguli care vor revoluționa modul in care aceste dispozitive sunt utilizate și administrate in țara. Aceasta inițiativa…

- Dacia susține și in acest an competiția „Prima Evadare”, cel mai mare concurs de ciclism cross country din Romania și estul Europei, ajunsa cu succes la cea de-a XVI-a editie. Competiția va incepe pe 19 mai de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și se va incheia in Snagov, pe…