Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a subliniat ca dupa obținerea rezultatelor, va avea loc o analiza in cadrul coaliției și se va lua o decizie cu privire la candidatul care va fi susținut pentru funcția de primar al Bucureștiului. „Nu am reusit sa nominalizam un candidat sau altul pentru ca am agreat impreuna sa sondam…

- Reprezentanții coaliției de guvernare PSD-PNL se reunesc luni pentru a discuta despre lista comuna la alegerile europarlamentare si candidatii la Primaria Capitalei si primariile de sector, partidele așteptand rezultatele sondajelor interne comandate, scrie News.ro.Duminica, 10 martie, era programata…

- Partidele din coalița de guvernare, care au decis sa mearga la alegerile pentru Primaria Capitalei cu candidat comun pentru a avea șanse mai mari impotriva lui Nicușor Dan, au intocmit lista cu numele care vor fi masurate in sondajele ce urmeaza sa fie lansate pe piața. Astfel, potrivit surselor…

- PSD și PNL continua sa caute un candidat pentru Primaria Capitalei. Spun ca se sondeaza pentru a-l aduce in fața pe cel mai bine clasat. Nu se ințeleg. Ar mai dura doua saptamani pina la anunțul oficial. Gabriela Firea pare sa fie tot mai departe de acest deziderat, in timp ce Sebastian Burduja, anunțat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca formatiunea pe care o conduce isi va asuma un candidat propriu la Primaria generala a Capitalei si nu ii mai acorda sprijin politic actualului edil, Nicusor Dan."Avem o conducere la nivelul Filialei PNL Bucuresti. Domnul ministru Sebastian Burduja…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca formatiunea pe care o conduce isi va asuma un candidat propriu la Primaria generala a Capitalei si nu ii mai acorda sprijin politic actualului edil, Nicusor Dan, potrivit agerpres.ro. “Avem o conducere la nivelul Filialei PNL Bucuresti. Domnul ministru…

- Președintele PNL București, ministrul Sebastian Burduja, a lansat joi, 25 ianuarie, un sondaj online prin care ii invita pe bucureșteni sa iși spuna parerea despre primarul general Nicușor Dan și a spus ce iși dorește pentru București, precizand ca soluția este „calea dreapta, calea liberala”.„M-ați…

- Ministrul energiei, Sebastian Burduja, președinte al PNL București, a declarat miercuri, 24 ianuarie, la Prima News, ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei din partea liberalilor in toamna acestui an.„E in fisa postului, pentru fiecare presedinte de filiala, sa fie candidat la cea mai importanta…