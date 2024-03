Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a participat la inaugurarea unitații de invațamant alaturi de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol. Școala Gimnaziala Nr. 1 din Buftea a fost inaugurata recent dupa o modernizare completa, care a inclus construirea de noi sali de clasa, o sala…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a vorbit despre primul pod construit in județul Ilfov in ultimii 20 de ani! Este un proiect cu care se mandrește, mai ales ca a fost dat in folosința cu 6 luni mai devreme decat era estimat. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma…

- Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, ii invita pe toți locuitorii din zona sa se alature celei mai mari acțiuni de ecologizare din Snagov – Maratonul Reciclarii, 10K Plogging Run. Evenimentul va avea loc sambata, 16 martie, incepand cu ora 10:00, in Snagov, unde participanții vor strange…

- Sute de voluntari s-au mobilizat sambata in Padurea Pustnicu din Pantelimon, pentru a participa la o acțiune de impadurire organizata de Consiliul Județean Ilfov. 17.000 de puieți de stejar, frasin, tei argintiu și sanger au fost plantați pe o suprafața de 2,5 hectare, cu sprijinul Primariei Pantelimon…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind…

- Primaria Vidra, in parteneriat cu DGASPC Ilfov și echipa Consiliului Județean Ilfov, a depus cu succes un proiect destinat primului centru de zi pentru copiii cu dizabilitați din județ. Construcția acestuia va avea loc in localitatea Vidra. Odata construit, acesta va oferi servicii specializate pentru…

- Intr-o zi plina de semnificație politica, George Tuța, actualul parlamentar liberal de Ilfov, și-a oficializat candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 1 in cadrul unei ședințe a biroului politic al partidului. Anunțul vine ca un pas ferm in cariera sa, marcand o schimbare semnificativa pentru…

- Consiliul Județean Ilfov anunța startul lucrarilor pentru construcția unei sali moderne de intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Județean de Urgența Ilfov. ”Ce inseamna sala moderna? Concret, va fi dotata cu un sistem nou in Romania, unul pentru sterilizarea cu lampi ultraviolete de tip C, cu…