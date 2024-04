Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a anunțat ca va construi la Magurele cel mai mare campus educațional din Europa de Est. 3.500 de elevi vor putea beneficia in fiecare zi de dotarile rupte parca din filmele SF, cu care va fi dotat campusul, care va fi unul cu emisii zero. Așadar, proiect gigant in […] The post Cel mai mare campus educațional din Europa de Est va fi construit la Magurele. Aici vor invața 3.500 de elevi appeared first on Puterea.ro .