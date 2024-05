Articolul Mii de credincioși, in Piața Episcopiei din Buzau, la slujba de Inviere oficiata de Inaltpreasfințitul Ciprian se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Peste 9.000 de credincioși au participat in noaptea de sambata spre duminica, la slujba de Inviere oficiata și in acest an de Inaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in fața Catedralei Arhiepiscopale „Inalțarea Domnului”. Credincioșii veniți in numar mare au ocupat curtea Catedralei dar și rondul situat in fața acesteia, circulația fiind restricționata in zona. […]