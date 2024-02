Ajutor pentru Catedrala Mantuirii Neamului! Consiliul Judetean Ilfov a aprobat, in sedinta de joi, acordarea unui sprijin financiar consistent pentru cel mai important edificiu ecumenic din țara. Așadar, Consiliul Județean Ilfov a decis joi sa ofere o mana de ajutor Patriarhiei Romane in ridicarea Catedralei Mantuirii Neamului . Mai exact, in ședința de joi s-a decis acordarea unui sprijin financiar de 10 milioane pentru continuarea lucrarilor. Banii de la Consiliul Județean Ilfov , condus de liberalul Hubert Thuma, sunt bineveniți, mai ales ca urmeaza noi investiții la Catedrala Neamului. Potrivit…