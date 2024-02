Liber la traseism politic! Aleșii locali pot schimba partidul fără pierderea mandatului Primarii și președinții de CJ pot schimba partidul fara pierderea mandatului. Acest lucru va fi posibil prin intermediul unui proiect de Ordonanța de Urgența care ofera primarilor și președinților de Consilii Județene posibilitatea sa schimbe partidul fara a-și pierde funcția daca schimbarea partidului se realizeaza intr-o „fereastra” de 60 de zile inaintea zilei alegerilor locale. Cu toate acestea, proiectul de Ordonanța nu se aplica consilierilor locali și nici consilierilor județeni. „Art. 33. – (1) In anul 2024, incetarea de drept a mandatului primarului in condițiile art. 160 alin. (1) lit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Potrivit modificarile propuse, singura restricție privind migrarea de la un partid la altul este ca schimbarea sa fie anunțata cu cel puțin 60 de zile inainte de data alegerilor.

Ministerul de Interne a pus in dezbatere publica, joi seara, un proiect de Ordonanța de Urgența care ofera primarilor și președinților de Consilii Județene posibilitatea sa schimbe partidul fara a-și pierde funcția daca schimbarea partidului se realizeaza intr-o „fereastra" de 60 de zile inaintea zilei alegerilor locale.

