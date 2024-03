Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, 13 martie 2024, romanii au ocazia sa investeasca in titlurile de stat TEZAUR, printr-un program lansat de Ministerul Finanțelor. Tezaur este noua serie de titluri de stat de la Ministerul Finanțelor. Aceasta a patra ediție vine cu dobanzi anuale tentante de 6,10% și 6,85%, pentru maturitați…

- Ministerul Finanțelor a transmis catre Secretariatul General al Guvernului un memorandum prin care solicita mandatarea reprezentanților statului astfel incat sa distribuie ca dividende 90% din profiturile inregistrate de companiile de stat, statul estimand ca va colecta aproape 8 miliarde de lei in…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a adoptat saptamana aceasta o serie de hotarari, printre care și controversatul proiect botezat „DNA-ul BOR”. Sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel a avut loc in ziua de joi, 29 februarie 2024, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul…

- Ministerul Transporturilor cere suplimentarea veniturilor CNAIR pentru ca nu-și poate plati datoriile scadente in aceasta luna. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , va prezenta in ședința de azi de Guvern un memorandum care prevede suplimentarea creditelor bugetare pentru Compania Naționala…

- Ajutor pentru Catedrala Mantuirii Neamului! Consiliul Judetean Ilfov a aprobat, in sedinta de joi, acordarea unui sprijin financiar consistent pentru cel mai important edificiu ecumenic din țara. Așadar, Consiliul Județean Ilfov a decis joi sa ofere o mana de ajutor Patriarhiei Romane in ridicarea Catedralei…

- Consiliul Judetean Ilfov a aprobat, in sedinta de joi, acordarea unui sprijin financiar de 10 milioane de lei Patriarhiei Romane pentru continuarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului. Potrivit unui document al Bisericii Ortodoxe Romane, atasat proiectului de hotarare, pe 30 septembrie 2025,…

- Luni dimineata, premierul Marcel Ciolacu va avea o ședința de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti de la Finante. Potrivit unui…

- Astazi, are loc prima ședința de Guvern din 2024, iar pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte de legi și hotarari de Guvern, care vizeaza, printre altele, eliberari sau numiri de prefecți și/sau subprefecți. Pe lista proiectelor de legi dezbatute se afla și cea cu privire la infiintarea, organizarea…