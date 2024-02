Ministerul Transporturilor cere suplimentarea veniturilor CNAIR pentru ca nu-și poate plati datoriile scadente in aceasta luna. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , va prezenta in ședința de azi de Guvern un memorandum care prevede suplimentarea creditelor bugetare pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru plata datoriilor scadente in luna februarie. Suplimentarea ceruta este de 22,5 milioane de lei. In ședința de Guvern din data de 25 ianuarie 2024 s-a aprobat Memorandum-ul cu tema ,, Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament…