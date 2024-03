Ministerul Transporturilor cere Guvernului suplimentarea bugetului Ministerul Transportului vrea suplimentarea bugetului. Mai exact, Ministerul Transporturilor propune aprobarea in Guvern a suplimentarii bugetului propriu pe anul 2024 cu suma de 84,98 milioane de lei pentru imbunatațirea capacitaților de transport rutier din zona vamilor cu Ucraina și Republica Moldova, scrie economica.net. „Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2024, cu suma de 84.982 mii lei credite de angajament și 84.982 mii lei credite bugetare, din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

