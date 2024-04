Stiri pe aceeasi tema

- Economie Primariile se pot inscrie in Programul Apa-Canal / Ghidul de finanțare a fost publicat pe site-ul AFM martie 7, 2024 14:39 In perioada 05 aprilie 2024, ora 10:00 – 06 mai 2024, ora 23:59 sau pana la epuizarea bugetului, unitațile administrativ teritoriale se pot inscrie in cadrul Programului…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 7 județe ale regiunii Sud-Muntenia, cu afaceri diverse, de la construcții, IT și cabinete medicale pana la hoteluri, spalatorii auto și ateliere de mobila, vor putea obține noi granturi, de cate 300.000-3 milioane EUR pe proiect, printr-o noua…

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- CARAȘ-SEVERIN – Federația Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți, duelurile din barajul de promovare in Liga 3, ediția 2024/25. Jocurile rezultate se desfasoara in sistem eliminatoriu, tur – retur, in data de 16 iunie 2024, ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, ora 17:30! Cele 41 de județe…

- Sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulația inchisa sau cu restricții de tonaj ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt precipitații sub forma de ninsoare, izolat cu depunere pe partea carosabila, fara a fi impuse restricții de tonaj, in județele Argeș, Brașov, Calarași, Constanța,…

- Traficul este intrerupt temporar pe DN 2 București – Urziceni, in afara localitații Șindrilița, județul Ilfov, dupa ce doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune, transmite sambata dimineata Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Sursa citata mai anunta ca ninge in mai multe judete din tara,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Peste 60.000 de firme au fost radiate in Romania in perioada ianuarie – noiembrie 2023, arata datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in București, Cluj, Constanța, Timiș și Iași, iar…