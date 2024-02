Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA fac, marti, 20 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu intr-un dosar de coruptie privind fapte savarsite de functionari publici. Una dintre perchezitii arfe loc la o institutie publica, iar celelelate la domiciliile unor persoane si la sediile unor firme."Procurorii…

- Procurorii DNA au descins, marți dimineața, in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, la domicilii, sedii de firme, și Direcția Regionala Vamala București, intr-un dosar de mare corupție ce vizeaza pretinse fapte de luare de mita a unor angajați funcționari publici. "Procurorii din…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Gruparii de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiesti, la sediul unitații a avut loc analiza activitaților desfașurate de catre personalul instituției pe parcursul anului 2023. Bilantul a fost prezentat de catre colonel Florin-Valentin Cadioglu, comandantul unitatii, la…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, marti, perchezitii la trei institutii publice din Bucuresti, printre care și doua spitale, intr-un dosar de coruptie care vizeaza funcționari publici și achiziția unor servicii IT pentru spitale, scrie News.ro. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții coordonate in 11 locații din București, intr-un dosar care vizeaza fraude cu terenuri ce au aparținut statutului. Prejudiciul estimat este de circa 10 milioane de euro. Procurorii au descins la locuințele unor persoane care au putere financiara importanta…

- La data de 23.11.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, pun in executare 16 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 35 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul…

- Joi dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București, efectueaza 35 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul…