Percheziții DNA la Direcția Regională Vamală București și alte 20 de locații Procurorii DNA efectueaza, marți dimineața, percheziții in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, domicilii, sedii de firme, și Direcția Regionala Vamala București, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, ancheta vizeaza fapte de luare de mita și trafic de influența. Procurorii suspecteaza ca funcționarii vamali erau mituiți cu sume cuprinse intre 600 și 12 mii de lei pentru a permite intrarea in țara a bunurilor contrafacute sau fara documente. In ancheta este vizat directorul Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrof, au precizat aceleași surse.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

