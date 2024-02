Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții au avut loc acasa la politician, intr-un apartament de lux din nordul Capitalei cu o suprafața de 800 de mp pentru care ar plati o chirie lunara de 6.000 de euro, cu toate ca el caștiga un salariu de 3000 de euro pe luna, potrivit ultimei sale declarații de avere. Totodata, descinderi au…

- Procurorii au deschis si acasa la sora politicianului, care locuieste intr-un cartier de lux. In urma acuzațiilor primite, șeful CJ a avut și o prima reacție pe Facebook in care susține ca nu are nimic de ascuns. Sora și cumnatul lui Iulian Dumitrescu trebuie sa dea explicații in dosarul de mare corupție…

- Sora și cumnatul lui Iulian Dumitrescu ar fi intrat in sediul central al DNA pentru a da explicații in dosarul de mare corupție declanșat de procurori impotriva șefului CJ Prahova.Mai precis, este vorba de sume considerabile de bani care s-ar fi vehiculat prin conturile sorei lui Dumitrescu. Sursele…

- CARAS-SEVERIN – Raportat la cel mai mic salariu mediu net pe domeniu, ne-am putea prezenta drept un judet de functionari si secretare! Cu o medie neta de 3.100 de lei pe luna, angajatii din judetul nostru au avut in 2023 cele mai mici salarii din Romania, potrivit celei de-a 8-a editii a raportului…

- Dupa ce au decimat Clanul Caranilor, mascații au reținut un alt interlop celebru: constanțeanul Nuredin Beinur. Potrivit informațiilor noastre, printre cei ridicați de mascați este și mangaliotul Nuredin Beinur, „spaima litoralului“. Acesta inca este audiat de DIICOT, familia mangaliotului este la București,…

- Marti, 14 noiembrie 2023, efectivele Politiei Romane desfasoara 24 de actiuni si 180 perchezitii domiciliare in dosare penale in care se efectueaza cercetari cu privire la fapte grave, precum constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala, uz de fals si fals in declaratii.In…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dispus controale de amploare privind situația persoanelor cu dizabilitați. In atenția inspectorilor au intrat 1700 de dosare. Agențiile din subordinea Ministerului Muncii au efectuat o serie de controale privind dosarelor de dizabilitate. Datele arata ca, la…