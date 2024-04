MAE:Din Agenda de lucru a MAE din 29 aprilie 2024, va semnalam

AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de luni, 29 aprilie 2024, va semnalam: Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la Conferinta "Romania in NATO: 20 Years of Security and Euro Atlantic Valuesldquo; ndash; Banca Nationala a RomanieiConferinta de presa sustinuta… [citeste mai departe]