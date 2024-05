Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Robert Fico este supus unei operatii “foarte complicate” la Spitalul Roosevelt din Banska Bystrica, dupa ce a fost impuscat de cinci ori intr-un atac comis miercuri in orasul Handlova, transmite EFE, potrivit agerpres.ro. ”Starea sa este extrem de grava”, a declarat ministrul apararii,…

