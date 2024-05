Stiri pe aceeasi tema

- In urma accidentului de la 2 Mai au murit doi tineri, Sebastian Olariu și Roberta Dragomir. Familiilor victimelor s-au constituit ca parți civile și cer daune morale și materiale pentru pierderea suferita. Sumele sunt uriașe, iar Vlad Pascu va trbui sa le plateasca.

- O linie electrica aeriana 400 kV va interconecta localitațile Balți și Suceava. Parlamentul a ratificat, in ședința de astazi, Acordul de imprumut dintre Republica Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrica…

- Sectorul pensiunilor din Republica Moldova a cunoscut o ascensiune remarcabila in ultimii douazeci de ani, ajungand de la doar 400 de vizitatori in 2004 la impresionanta cifra de 46,500 in 2023, potrivit datelor prezentate de Veaceslav Ionița, expert in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare…

- „Republica Moldova nu are obiective și planuri de dezvoltare pentru ca … o are pe Maia Sandu președinta. Iar ea are capricii și mofturi, de aceasta nu are nevoie de planuri”, afirma fostul premier, Vlad Filat. „Fara obiective și planuri, țara noastra ratacește intre trecut și prezent. Secata de conflictul…

- Guvernul Moldovei va contracta noi imprumuturi, de data aceasta pentru modernizarea infrastructurii rutiere și a punctelor de frontiera. In special, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de imprumut dintre Republica Moldova și Banca Internaționala pentru Reconstrucție…

- Republica Moldova și Statele Unite ale Americii vor aprofunda colaborarea in domeniul promovarii securitații informaționale și a apararii cibernetice. Astazi, ministrul Victor Parlicov a semnat Memorandumul de ințelegere intre Ministerul Energiei și Fundația SUA pentru Cercetari Civile și Dezvoltare…

- Compania germana BMW Group anunța marți dimineața ca va deschide in Cluj-Napoca un centru de dezvoltare de soluții software, printr-un parteneriat cu NTT DATA, una din cele mai mari companii de servicii IT din lume, unde va angaja 250 de dezvoltatori software pana la finalul a anului, scrie Economedia.…

- Republica Moldova si Ucraina trebuie ajutate pentru a deveni sustenabile economic, a transmis premierul Marcel Ciolacu, marti, investitorilor americani prezenti la evenimentul AmCham CEO Business Forum, scrie digi24.ro .