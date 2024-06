Fenomen spectaculos la Deva. Cerul s-a umplut de „pungi cu nori” Codurile roșii au adus luni seara la Deva formațiuni noroase stranii, despre care specialiștii spun ca sunt rar intalnite in zonele de clima temperata. La cateva minute dupa ce prima vijelie puternica s-a oprit, culoarea cerului a atras atenția devenilor. Priveliștea i-a uimit: bolta era plina de nori precum niște pungi sau gramezi pufoase de vata de zahar. Dupa cateva minute, culoarea acestora s-a schimbat catre galben intens. Specialiștii spun ca sunt „mammatocumulus” sau nori mammatus cu sensul de „nor mamar” sau „nor-san”. Numele este derivat din latinescul mamma care inseamna „uger”… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, intr-o localitate din Transilvania a avut loc un fenomen spectaculos, și anume norii mammatus pe un fundal galben apocaliptic. Aseara, pe cerul de deasupra Devei a avut loc un adevarat spectacol, produs de norii mammatus ce se formeaza atunci cand aerul rece de la inalțimi mai mari coboara…

- Luni seara, intr-o localitate din Transilvania a avut loc un fenomen spectaculos, și anume norii mammatus pe un fundal galben apocaliptic. Aseara, pe cerul de deasupra Devei a avut loc un adevarat spectacol, produs de norii mammatus ce se formeaza atunci cand aerul rece de la inalțimi mai mari coboara…

- Restricții de circulație pentru organizarea evenimentului Alba Iulia SUPER RALLY. VINERI, 14.06.2024, ora 12.00-SAMBATA, 15.06.2024, ora 21.00 Zonele afectate: B-dul 1 Decembrie 1918, zona Piața Unirii, intre intersecția cu str. Vasile Goldiș și str. Cloșca, precum și parcarea din capatul B-dul Transilvaniei…

- Acoperișul unui bloc, situat in zona Lido din Deva, a ajuns pe mijlocul șoselei, dupa ce a fost smuls de o furtuna violenta care s-a produs in jurul orei 19:30, imediat dupa ce autoritațile au anunțat alerta de cod roșu, cu vijelii puternice. De asemenea, vantul puternic a dislocat și alte…

- Duminica, 2 iunie, de la ora 9:30, a avut loc Crosul Universitaților Clujene in Piața Unirii, o competiție vibranta dedicata studenților din toate universitațile clujene. La cursa a alergat si edilul orasului.

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)a anunțat ca in ziua de 05 Aprilie 2024, la ora 06:29:07 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, MEHEDINȚI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 13.6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Joi, 28 martie, in sala de spectacole a Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, va avea loc un concert extraordinar susținut de violonistul Razvan Stoica, acompaniat de pianista Andreea Stoica. Concertul face parte din activitațile cuprinse in proiectul educațional național „Un Stradivarius…