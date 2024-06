Cel bun rezultat în Neamț la alegerile locale: Bogdan Țifui (PSD) la Farcașa Mișcare facuta de Bogdan Țifui inainte de alegeri – trecerea de la PNL la PSD pare sa fi fost de bun augur atat pentru el cat și pentru partid. Așa a obținut, procentual, cel mai mare scor electoral din județul Neamț la alegerile locale din 2024. Bogdan Țifui s-a impus categoric, obținand 88,59% dintre voturile exprimate, adica 1071, cu un plus de 833 de voturi fața de contracandidatul de la PNL, și promite „modernizare și dezvoltare” in continuare in comuna. Imediat dupa aflarea rezultatelor, el a transmis un mesaj: „Dragi farcaseni, dragi nemțeni, rezultatul alegerilor locale de ieri 9 iunie,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A venit momentul sa contabilizam rezultatul muncii de 4 ani pe care am dus-o in calitate de primar al Comunei Ceanu Mare, iar scorul votului spune clar – cetațenii comunei au decis sa continuam impreuna, sa construim impreuna! Dragii mei, am dus o lupta acerba și am obținut o victorie muncita, care…

- Pregatirile pentru alegerile din 9 iunie au intrat in linie dreapta in județul Neamț. Se fac instruirile celor care au responsabilitați in comisiile ce vor organiza lucrurile in cele 490 de secții de votare din județ și, unul dintre cele mai importante lucruri, au ajuns tipariturile necesare. 2.508.657…

- Județul Neamț a pierdut un om de cultura cum rar se mai nasc, pe dl. prof. dr. Cristian Livescu- scriitor, jurnalist, critic literar si de arta, care a marcat decenii intregi cultura locala și naționala. A activat timp de peste cinci decenii in presa locala și naționala, iar prin munca sa dedicata și…

- Cu dragoste pentru Piatra-Neamț și cu incredere in puterea de a schimba lucrurile in bine, mi-am depus astazi candidatura pentru funcția de primar al municipiului Piatra-Neamț. Echipa noastra pentru Consiliul Local este formata din profesioniști recunoscuți in diverse domenii, care vin cu soluții concrete…

- Imi face o deosebita placere sa il felicit pe colegul și prietenul meu, Lucian Micu, viitorul primar al municipiului Roman, pentru determinarea și ambiția de care a dat dovada de cand a fost desemnat candidatul PSD la Primaria Roman. Sunt mai convins ca niciodata ca am luat cea mai buna decizie și ca…

- Actualul primar de la Leșu Sorin Avram (PNL) mai vrea un mandat in fruntea comunei. Ioan Pop (PSD) iși incearca norocul pe lista social-democraților, dupa ce a pierdut primaria in urma alegerilor din 2020. Sorin Avram, actualul primar de la Leșu, se pregatește de inca un mandat in fruntea comunei. Acesta…

- Am ales sa strangem semnaturile pentru alegerile europarlamentare și locale pe strada, printre oameni, deoarece noi ii putem privi deschis in ochi pe toți locuitorii, cei care știu ca se pot baza pe aleșii și candidații social-democrați. In vreme ce alții se ascund prin birouri, de unde emit comunicate…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), condus de ministrul liberal Adrian Veștea, a virat suma de 422.371.247,65 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 378 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și prin Programul Național…