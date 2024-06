Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist, in varsta de 48 de ani, a murit, vineri seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe un drum din Dambovița. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc pe drumul județean 720 A, pe raza satului Marcești spre Rațoaia. Barbatul decedat este din localitatea…

- Inca un pieton a fost lovit de o mașina in județul Dambovița! Luni dupa-amiaza, un barbat, de 43 de ani, din Valcea, a fost ranit de un autoturism, condus de un tanar din comuna Morteni, in varsta de 24 de ani. Accidentul a avut loc pe drumul național 72, in afara localitații Șuța Seaca. Cum a fost…

- Accident pe DN 75 la Salciua de Jos. Barbat lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni. A fost transportat la spital Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN 75 la Salciua de Jos. Acesta traversa drumul pe trecere de pietoni, in momentul in care a fost lovit de o mașina. La volanul…

- Accidentul s-a produs in timp ce polițistul dirija traficul de la intrarea in localitatea Belcești.O șoferița de 33 de ani ce conducea cu viteza nu l-a vazut la timp pe agent și l-a lovit din plin, dupa care l-a tarat cațiva metri. Polițistul a fost transportat direct in sala de operație, unde medicii…

- Un barbat a murit pe loc dupa ce masina condusa de sotia sa a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. O femeie, de 50 de ani, din Caransebeș, conducea luni dupa-amiaza un autoturism dinspre Baile Herculane catre Caransebeș. In localitatea Sadova Veche, la km 432, a parasit…

- Un barbat de 64 de ani a ajuns in stare grava spital, vineri seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, condusa de o tanara, din comuna Poiana, in varsta de 20 de ani. Accidentul a avut loc pe drumul județean 711, pe raza localitații Romanești. Dupa ce au fost testați cu aparatul etilotest, atat șoferița,…

- Un barbat de 70 de ani, care mergea cu bicicleta, a fost lovit de mașina, sambata de dimineața, pe raza satului Valea Voievozilor, comuna Razvad. Biciclistul a fost transportat de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Accidentul violent a avut loc la intersecția strazii Magrinii cu DJ 719. La…

- O șoferița a fost ranita, iar mama ei, aflata pe scaunul din dreapta, a murit dupa ce au ieșit cu mașina de pe carosabil și au lovit un podeț. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, pe Drumul European E58, in localitatea botoșaneana Hutani. Cele doua femei din localitatea Bucecea se indreptau spre…