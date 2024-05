S-a tăiat, dar s-a și plantat. Suprafaţa pădurilor din România a crescut cu câteva mii de hectare Suprafata padurilor din Romania a crescut cu 3.159 ha in 2023 fata de anul 2022, la 6.459.925 hectare, arata datele Institutului National de Statistica (INS). ”In anul 2023 suprafata padurilor a crescut cu 3.159 ha fata de anul 2022. Masa lemnoasa recoltata a scazut cu 5,3%, in anul 2023 fata de anul 2022”, arata datele INS. Fondul forestier national la 31 decembrie 2023 a inregistrat o crestere de 2.284 ha, la 6.615.668 hectare. Aceasta crestere se datoreaza in principal unor reamenajari de pasuni impadurite si introducerii in fondul forestier a terenurilor degradate si a terenurilor neimpadurite,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

