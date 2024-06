Alertă de incendiu la Centrala de la Cernavodă. Pompierii, intervenție de urgență/ISU: „Situaţia este sub control” Pompierii au intrat in alerta, marți, și au intervenit la Centrala Nuclear-Electrica de la Cernavoda. Totul, ca urmare a izbucnirii unui incendiu despre care s-a anunțat ca a fost unul „minor”. Reprezentantii ISU „Dobrogea” au precizat ca incendiul izbucnit marti la Centrala Nuclear-Electrica de la Cernavoda a fost localizat si se lucreaza pentru racire, fara […] The post Alerta de incendiu la Centrala de la Cernavoda. Pompierii, intervenție de urgența/ISU: „Situatia este sub control” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit marți, 11 iunie, la o pompa de la Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavoda, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, relateaza News.ro. Nicio persoana nu a fost ranita. „Este vorba de un incendiu minor, fara flacara, la Unitatea 2 de la Centrala…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea transmite noi informatii privind incidentul de la Centrala Nucleara de la Cernavoda. "Este vorba despre un incendiu minor, fara flacara, la Unitatea 2 de la Centrala Nucleara Electrica.Din primele informatii la o pompa. Situatia este sub control. Pompierii…

- Un incendiu s a declansat astazi 07 iunie 2024, in incinta Portului Agigea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea, un TIR a fost cuprins de flacari.La locul incendiului au fost trimise autospeciale din cadrul Detasamentului Port SMURD B2 si o autospeciala…

- La fata locului intervin pompierii. Pompierii din cadrul Inspectoratuului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati in aceasta seara cu privire la un incendiu la un magazin patiserie in Cernavoda, pe strada Daciei.La fata locului intervin pompierii.Interventia este…

- Accident s-a produs in localitatea Mireasa, iar la fața locului au intervenit 2 mașini de descarcerare, un echipaj SMURD. Intervenția este in dinamica, se lucreaza pentru extragere, la aceste momente copilul este conștient, potrivit ISU Dobrogea.Pompierii comunica cu baiatul, iar in puțul cu diametrul…

- Accident s-a produs in localitatea Mireasa, iar la fața locului au intervenit 2 mașini de descarcerare, un echipaj SMURD. Intervenția este in dinamica, se lucreaza pentru extragere, la aceste momente copilul este conștient, potrivit ISU Dobrogea.Pompierii comunica cu baiatul, iar in puțul cu diametrul…

- Un incendiu s a declansat in aceasta dimineata, pe bulevardul Tomis, nr. 397 din Constanta.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea, o magazie a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervin pompierii din cadrul Det. Fripis cu 2 ASAS Si autoscara, pentru lichidarea incendiului.UPDATEReprezentantii…

- Intr-un efort coordonat de intervenție, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in orașul Comanești, in urma unui apel primit pe linia de urgența 112. Informațiile primite anunțau producerea unui incendiu la o fabrica de cherestea din zona. Situația de urgența a determinat mobilizarea rapida…