- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, a fost reales in funcție la alegerile locale. El a obtinut cel mai mare numar de voturi - peste 60 de procente - in trei dintre cele patru sectii de votare din comuna.

- Spectacol pe cerul Europei. Un meteorit albastru a brazdat atmosfera pe o distanta de sute de kilometri in Spania si Portugalia. A avut un metru in diametru, spun specialistii. Iar stralucirea a fost aproape ca cea a soarelui, transformand noaptea in zi.Bolidul spectaculos, care a bagat in sperieti…

- Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a primit sentința definitiva in dosarul in care era acuzat de delapidare, un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, potrivit jurnalulolteniei.ro. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o funcție publica timp de doi ani, drept urmare va fi revocat din…