Primar condamnat pentru proxenetism, reales în funcție. Acuzații grave la adresa membrului PSD Un primar, condamnat definitiv pentru proxenetism, a fost reales in funcție. Deși exista acuzații grave pe numele lui, acesta a mai caștigat un mandat la primaria unei localitați din județul Braila. Acesta racola fete și le obliga sa practice cea mai veche meserie peste hotare. Primar condamnat de proxenetism, preferatul cetațenilor Primarul comunei Sutesti din […]

- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, fiind acuzat ca a racolat fete pe care le-a obligat sa se prostitueze in afara tarii, a fost reales la scrutinul din 9 iunie. El a obtinut cel mai mare numar de voturi - peste 60 de procente - in trei…

