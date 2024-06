Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut (PIB) al zonei euro si Uniunii Europene a inregistrat un avans de 0,3%, in primul trimestru din 2024, comparativ cu trimestrul patru din 2023, arata datele publicate de Eurostat.

- Investițiile in utilaje de producție și echipamente militare au crescut cu 80% in Romania, anul trecut, comparativ cu perioada pre-pandemie, mult peste media Uniunii Europene de 30%, conform datelor Eurostat analizate de Colliers. Aceste cifre reflecta și dinamica inchirierilor de spații industriale…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Potrivit datelor furnizate de Institutul European de Statistica, Eurostat, Romania se afla in fruntea Uniunii Europene in ceea ce privește numarul de tineri care nu sunt angajați sau inscriși intr-un program de invațamant. Conform acestor statistici, in 2022, 19,8% dintre tinerii cu varste cuprinse…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a crescut cu 4% in 2022, comparativ cu 2021, iar cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere s-a inregistrat in Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citat de Agerpres.Comparativ…

- Romania este una dintre tarile UE cu cele mai mici cresteri de pret la locuinte in perioada 2010-2023, de 25%, jumatate din media europeana, dar chiriile s-au majorat in acelasi interval cu 45-50%, arata datele publicate joi de Eurostat. In privinta preturilor la apartamente, cresteri mai mici decat…

- Romania se afla pe pozitia 21 din cele 27 de state membre UE in ceea ce priveste Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat prin puterea de cumparare, respectiv 22% sub media UE, depasind Ungaria, Croatia, Slovacia, Letonia, Grecia si Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. La nivel european,…